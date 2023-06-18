انت الان تتابع وزير الصحة السوداني: ثلاثة آلاف لقوا مصرعهم جراء الحرب الدائرة حاليًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يونيو, 2023, 1:15 مساءً

أعلن وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم، أن نحو ثلاثة آلاف لقوا مصرعهم منذ بداية الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأوضح في تصريح نُشر اليوم، أن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، وستة آلاف جريح، سقطوا منذ بداية الصراع في منتصف أبريل الماضي. وأكّد الوزير السوداني أن نصف مستشفيات الخرطوم البالغ عددها 130، ما زالت تعمل، لكن جميع مستشفيات ولاية غرب دارفور غرب السودان خارج الخدمة.

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