انت الان تتابع "البيئة" توقع عقدًا لإعداد كود سعودي لمصادر واستخدامات المياه في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عقدًا لدراسة وإعداد وثيقة (الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها)؛ مع إحدى الشركات الرائدة في المجال، تتولى الوزارة تحديثها بصفة مستمرة وفقَا لنظام المياه.

وأوضحت الوزارة، أن الوثيقة ترتبط بنظام المياه؛ لكونها تجمع وتفصل جميع الأحكام المتعلقة به من مواد ولوائح واشتراطات وضوابط وآليات وإجراءات العمل المتعلقة بأهداف النظام، حيث يهدف النظام إلى المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن، ونظيف، وموثوق، وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية معقولة، تحقق العدالة بين المستهلكين، مع حصول كل شخص على المياه لتلبية احتياجاته.

وأكدت أن نظام المياه يلعب دورًا رئيسًا في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الخاضعة للنظام، وتعزيز الحوكمة الفاعلة من أجل حصول كل شخص على مياه نظيفة، وآمنة، ومطابقة للمواصفات المعتمدة؛ لتلبية احتياجاته الطبيعية، على أساس من العدل؛ ووفقًا للمعايير والخطط والبرامج المعتمدة، كما يحقق النظام ما من شأنه ضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي لتحقيق الاستدامة.