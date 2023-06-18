"شؤون الحرمين" توفّر خدمة إيصال الأشخاص ذوي الإعاقة من الساحات المحيطة بالمسجد الحرام إلى الأماكن المخصّصة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يونيو, 2023, 1:49 مساءً

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في إطار مبادرتها "حفاوة"؛ خدمة إيصال الأشخاص ذوي الإعاقة من الساحات المحيطة بالمسجد الحرام إلى الأماكن المخصصة لهم؛ من خلال توفير عربات القولف المخصّصة لذلك. وأبان الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر المحمادي، أن المبادرة تهدف إلى تقديم التسهيلات كافة والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من حجاج بيت الله الحرام، وتوفير جميع سبل الراحة لهم، وتوفير عربات لنقلهم من الساحات المحيطة بالمسجد الحرام إلى الأبواب المخصصة، وتوفير أفضل الخدمات الإنسانية التي تسهم في جعل زيارتهم للحرمين الشريفين تجربة متكاملة ومميزة. وتأتي المبادرة ضمن حملة الرئاسة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في عامها الحادي عشر؛ لتوفير سبل الراحة كافة وتقديم الخدمات الإنسانية.

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