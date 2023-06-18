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محمد بن مسعود - الدمام - المحكمة العليا تستعد لاستقبال ما يرد حول رؤية هلال ذي الحجة، فقد عقد اجتماع لدائرة الأهلة الآن في المحكمة العليا لمتابعة تحري المراصد لرؤية هلال ذي الحجة.

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