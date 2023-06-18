قصص ومشاهد إنسانية تتكرر في كل عام أبطالها رجال الأمن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يونيو, 2023, 2:58 مساءً

في كل عام يظهر أبطال في أفئدتهم الإنسانية حب الخير للغير، رجال الأمن من كل أفرع الجهات الأمنية المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام. تتكرر هذه المشاهد الإنسانية في كل عام، يأتي أحدهم ليحمل طفلاً فقده والداه ويبقى حاملاً للطفل حتى يوصله لأهله أو تتسلمه الجهات المختصة، وآخرون يقدمون المياه لحجاج بيت الله الحرام، فيما يقبل أحدهم رأس مسن بعد أن يساعده، غير ما يقدمونه من إيصال تائه أو تمكين مفقود بالاتصال بذويه. هكذا هي المملكة العربية السعودية بلد الإنسانية التي تهوي إليها أفئدة الملايين من البشر، وهؤلاء هم أبناؤها الذين يعملون بتوجيهات قيادتهم. جعل الله الرحمة والإنسانية في قلوب هؤلاء الرجال ليضعوا بصمة سعودية في تقديم الخير للغير، وفق رؤية مباركة يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله.

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