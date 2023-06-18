إنقاذ حياة حاج عراقي تعرض لنزيف دماغي حاد في المدينة المنورة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يونيو, 2023, 3:00 مساءً

تمكن فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة, اليوم, من إنقاذ حياة حاج عراقي في العقد السابع من العمر؛ إثر تعرضه لنزيف دماغي حاد في المدينة المنورة. وكان الحاج العراقي قد وصل إلى طوارئ مستشفى الملك فهد وهو يعاني من نقص في مستوى الوعي وصعوبة في المشي نتيجة ضعف بالأطراف، وبعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة أظهرت نتيجة الأشعة المقطعية للمخ وجود نزيف تحت الأم الجافية. وبينت صحة المدينة المنورة أنه على الفور قام الفريق الطبي بنقل المريض إلى غرفة العمليات كحالة إنقاذ حياة وتم إجراء عملية تفريغ النزيف ومعالجة السبب، وتكللت بالنجاح ولله الحمد ونقل المريض للعناية المركزة لمتابعة الخطة العلاجية حتى استقرت حالته وتماثل للشفاء وتحسنت نسبة الوعي والضعف بالأطراف وأصبح المريض قادرًا على المشي وغادر المستشفى بصحة جيدة لإكمال مناسك الحج. يذكر أن "الصحة" قدمت خدماتها الطبية لأكثر من 32 ألف حاج منذ مطلع شهر ذي القعدة المنصرم، منها 99 عملية جراحية تم إجراؤها في عدد من المنشآت الصحية في منطقة المدينة المنورة.

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