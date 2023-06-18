الهلال ينافس سان جيرمان على الظفر بخدمات المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يونيو, 2023, 5:00 مساءً

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن دخول نادي الهلال في مفاوضات مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب بورتو، لتولي القيادة الفنية للفريق الموسم المقبل خلفاً للأرجنتيني رامون دياز الذي رحل في نهاية عقده. ووفقاً لما أكده موقع "فوت ميركاتو"، فإنه في الوقت الذي يركز فيه سان جيرمان على وصول الإسباني لويس إنريكي لتدريبه في الفترة المقبلة، فإن سيرجيو كونسيساو المدرب الحالي لبورتو البرتغالي، الذي كان يعد بديلاً محتملاً لقيادة فريق العاصمة الباريسي، سيكون أيضاً مرغوباً فيه بقوة في المملكة العربية السعودية وتحديداً نادي الهلال، الذي يقدره ويسعى لتعيينه مدرباً للفريق الكروي. كما ذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية، أن الهلال يفاوض كونسيساو لتولي تدريبه، وقدم عرضاً رسمياً له، ومستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب مع بورتو وتقديم راتب كبير له لتولي تدريب الزعيم. وربطت تقارير إعلامية صاحب الـ48 عاماً، والذي يرتبط بعقد مع بورتو حتى 30 يونيو 2024، بأكثر من ناد أوروبي كبير، إضافة إلى نادي باريس سان جيرمان. وسبق للمدرب سيرجيو كونسيساو تدريب أندية نانت الفرنسي وسبورتينج براجا وفيتوريا جيماريش وأوليهانينسي البرتغاليين.

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