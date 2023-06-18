أخضر الناشئين ينهي تحضيراته لمواجهة منتخب طاجيكستان ضمن بطولة كأس آسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يونيو, 2023, 5:30 مساءً

يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عاماً غداً الاثنين مباراته ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023. ويلاقي "الأخضر" منتخب طاجيكستان في تمام التاسعة مساءً بتوقيت تايلاند (الخامسة مساءً بتوقيت المملكة)، على استاد تشونبوري في مدينة تشونبوري بتايلاند. على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الأحد، وسط حضور ومتابعة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، طبّقوا خلالها تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، تمارين لياقية وتكتيكية، أعقبها مران ترفيهي. يُذكر أن المنتخب الوطني السعودي للناشئين افتتح مشواره في بطولة كأس آسيا 2023 يوم الجمعة الماضي بفوز على منتخب أستراليا بنتيجة 2-0، ضمن منافسات المجموعة "الثالثة"، والتي تضم إلى جانب "الأخضر" منتخبات، أستراليا، طاجيكستان، والصين.

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