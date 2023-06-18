انت الان تتابع "الأرصاد": نعمل بجانب الجهات ذات العلاقة في موسم الحج لخدمة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يونيو, 2023, 5:43 مساءً

أكد المدير التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن هناك تعاونًا وثيقًا بين المركز الوطني للأرصاد والجهات الأخرى. وتفصيلاً، قال "غلام" لـ"الخليج 365": إننا نعمل مع الجهات جنبًا إلى جنب، وبتكامل، خاصة في موسم الحج. وهدفنا خدمة الحاج؛ فهي شرف لنا. وهناك ارتباط بين المركز الوطني والجهات الأخرى. ولدينا موظفون وممثلون من مركز الأرصاد في جميع غرف الطوارئ في مركز العمليات الموحد 911. ‏ وتابع: الممثلون يقومون بدراسة هذه الحالات الجوية، ونقلها للمسؤولين المعنيين في حالة الطوارئ والأزمات والكوارث لموسم الحج. ونحن في المركز الوطني للأرصاد عرضنا منذ أربع سنوات مقترحًا على المسؤولين أن الأسفلت الأسود والأسقف بالأسود لا تتناسب مع طبيعة جغرافية السعودية في المشاعر التي لا تتحمل هذه الألوان، خاصة في مواسم الحج التي تتزامن مع فصل الصيف. وأضاف: اقترحنا تغيير هذه الأسطح بألوان أخرى. ونحن سعداء بتطبيق هذا المقترح بخصوص تبريد طرق المشاعر المقدسة وتغييرها باللون الأبيض.

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