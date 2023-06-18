انت الان تتابع "الحرب قد تستمر عدة أشهر أخرى".. الاتحاد الأوروبي يسرع وتيرة تسليم الأسلحة لأوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يونيو, 2023, 5:55 مساءً

أعلن مفوض الصناعة بالاتحاد الأوروبي تييري بريتون، اليوم (الأحد) أن الاتحاد الأوروبي يسرع وتيرة تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، دعماً للهجوم المضاد على القوات الروسية. وفي مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية اليومية، قال "بريتون": "سنكثف جهودنا لتسليم الأسلحة والذخيرة.. وهذه حرب تتصاعد وتلعب هذه الأسلحة دوراً حاسماً فيها"، وفقاً لـ"فرانس برس". وأضاف: "نحن نتأهب لحرب قد تستمر عدة أشهر أخرى أو حتى لفترة أطول".

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