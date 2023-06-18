شكرا لقرائتكم المحكمة العليا تستعد لاستقبال ما يرد حول رؤية هلال ذي الحجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بدأت دائرة الأهلة اليوم اجتماعها في المحكمة العليا لمتابعة تحري المراصد لرؤية هلال ذي الحجة لهذا العام 1444هـ.

وحسب قناة “الإخبارية”، دعت المحكمة العليا من لديه القدرة على الترائي التوجه إلى أقرب محكمة في منطقته للإدلاء بشهادته بشأن تحري هلال شهر ذي الحجة.

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وتستعد 10 مراصد فلكية بالسعودية، بالإضافة إلى عشرات المترائين في مختلف المناطق، ومئات المهتمين بالفلك لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1444هـ، مع غروب شمس اليوم الأحد 29 ذي القعدة.

تحري هلال ذي الحجة

وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ.

وحثت المحكمة العليا من يرى هلال ذي الحجة بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.