شكرا لقرائتكم وصول أكثر من مليون و200 ألف حاج من خارج السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وصل أكثر من 1.2 مليون حاج من الخارج إلى السعودية عبر مختلف المنافذ، لأداء مناسك الحج، وفقُا لما ذكرته قناة “الإخبارية”.

وكان قد وصلت أمس رحلة جوية من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وعلى متنها 270 راكبًا، من الحجاج اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج.

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مبادرة طريق مكة

كما وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة من المملكة المغربية أمس، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، قادمةً إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار محمد الخامس الدولي، وكان في استقبالهم مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي اللواء سليمان اليوسف .

يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافةً إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

أرقى الخدمات

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، تقديم حزمة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، بما يمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة تحقيقًا لتوجيهات القيادة، وبإشراف وتوجيه ومتابعة ودعم من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وتعمل الرئاسة العامة وفق منظومة من الجهات الحكومية في تقديم أفضل الخدمات لحجاج موسم 1444هـ.