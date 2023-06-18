شكرا لقرائتكم الجوازات تواصل استقبال حجاج الأردن القادمين عبر منفذ حالة عمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها في استقبال ضيوف الرحمن القادمين من المملكة الأردنية الهاشمية لأداء فريضة الحج هذا العام 1444 هـ عبر منفذ حالة عمار بمنطقة تبوك.

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وأكدت الجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.