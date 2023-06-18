شكرا لقرائتكم دول أعلنت موعد عيد الأضحى 1444 هـ وأخرى تنتظر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يترقب المسلمون حول العالم الإعلان عن موعد عيد الأضحى المبارك بالتزامن مع عملية تحري هلال شهر ذي الحجة التي تمت اليوم الأحد في العديد من الدول. وفي الوقت الذي أعلنت فيه عدة دول عن تعذر رؤية الهلال أعلنت دول أخرى أبرزها السعودية عن ثبوت رؤية الهلال.

موعد عيد الأضحى في السعودية

وفي السعودية أعلن مرصد تمير عن رصد هلال ذي الحجة وبناء عليه سيكون الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة في السعودية، وسيكون يوم الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفة، والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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كما أعلنت سلطنة عمان ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد.

دول تعذرت فيها الرؤية

وعلى الجانب الآخر أعلنت كل من ماليزيا وإندونيسيا وبروناي تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة ما يعني أن موعد عيد الأضحى في هذه الدول سيكون يوم الخميس 29 يونيو الجاري.

الحسابات الفلكية

وبحسب مركز الفلك الدولي، ستتحرى معظم دول العالم الإسلامي هلال شهر ذي الحجة اليوم الأحد، وفي ذلك اليوم فإن رؤية الهلال ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي ومن المتوقع أن يتم رؤية الهلال في العديد من الدول لتتوافق الرؤية مع الحسابات الفلكية.