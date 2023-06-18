اخبار السعوديه

دول أعلنت موعد عيد الأضحى 1444 هـ وأخرى تنتظر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم دول أعلنت موعد عيد الأضحى 1444 هـ وأخرى تنتظر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يترقب المسلمون حول العالم الإعلان عن موعد عيد الأضحى المبارك بالتزامن مع عملية تحري هلال شهر ذي الحجة التي تمت اليوم الأحد في العديد من الدول. وفي الوقت الذي أعلنت فيه عدة دول عن تعذر رؤية الهلال أعلنت دول أخرى أبرزها عن ثبوت رؤية الهلال.

موعد عيد الأضحى في السعودية

وفي السعودية أعلن مرصد تمير عن رصد هلال ذي الحجة وبناء عليه سيكون الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة في السعودية، وسيكون يوم الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفة، والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

قد يهمّك أيضاً

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
العليان يتحدث عن إغلاق مئات المطاعم بالرياض.. ومغردون: الأسعار نار

كما أعلنت سلطنة عمان ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد.

دول تعذرت فيها الرؤية

وعلى الجانب الآخر أعلنت كل من ماليزيا وإندونيسيا وبروناي تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة ما يعني أن موعد عيد الأضحى في هذه الدول سيكون يوم الخميس 29 يونيو الجاري.

الحسابات الفلكية

وبحسب مركز الفلك الدولي، ستتحرى معظم دول العالم الإسلامي هلال شهر ذي الحجة اليوم الأحد، وفي ذلك اليوم فإن رؤية الهلال ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي ومن المتوقع أن يتم رؤية الهلال في العديد من الدول لتتوافق الرؤية مع الحسابات الفلكية.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا