ثلاثة أندية من روشن في مفاوضات متقدمة مع نادي تشيلسي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يونيو, 2023, 8:23 مساءً

كشفت تقارير صحفية يوم الأحد عن وجود مفاوضات بين أندية دوري روشن السعودي للمحترفين (الهلال ،النصر ، الأهلي ) مع نادي تشيلسي الإنجليزي للظفر بخدمات ثلاثة من نجومه . وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن الحارس السنغالي أدوار مندي و المغربي حكيم زياش والمدافع السنغالي كوليبالي اللاعبون الثلاثة يتفاوضون مع ثلاثة أندية عربية هي أهلي جدة الذي يتفاوض مع حارس المرمى والنصر الذي قدم عرضاً مغرياً للمغربي حكيم زياش ، والهلال مع مدافع نابولي السابق حيث عرض عليه 30 مليون يورو سنويًا لمدة ثلاث سنوات للسنغالي. وأفادت أن الاتصالات مستمرة بين الأندية الثلاثة مع وكلاء اللاعبين للبحث عن اتفاقات والحصول على اتفاقهم النهائي لاتمام إجراءات الصفقة . فيما زعمت صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية تقديم نادي النصر عرضاً للتعاقد مع المغربي حكيم زياش لاعب تشلسي للعب في صفوفه في الموسم المقبل. وأشارت أن الأهلي بدأ اتصالاته بالفعل بممثلي تشيلسي ،لبحث إمكانية الحصول على خدمات الحارس السنغالي، حيث تحوم الشكوك حول مستقبل ميندي مع تشيلسي، بعدما خسر الحارس السنغالي مكانه في التشكيل الأساسي للبلوز الموسم الماضي، لصالح زميله كيبا أريزا بالاجا.

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