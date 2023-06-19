انت الان تتابع أمانة العاصمة المقدسة تجهز 44 بلدية ومركزاً للخدمات بالمشاعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يونيو, 2023, 8:28 مساءً

جهزت أمانة العاصمة المقدسة 16 بلدية فرعية بمكة المكرمة و 28 مركزاً للخدمات بالمشاعر المقدسة، لتقديم الخدمات البلدية وتغطية الأحياء والمخططات ومناطق المشاعر المقدسة، وذلك في إطار حرص الأمانة على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام. وحشدت الأمانة كافة طاقاتها البشرية والمادية مدعومة بفرق مساندة من بعض القطاعات ذات العلاقة، مع تجهيز أسطول من المعدات والآليات، علاوة على تسخير كافة الإمكانات اللازمة استعداداً لتقديم أعلى مستويات في الخدمات البلدية لحجاج بيت الله الحرام . وأوضحت الأمانة أنها شرعت ومنذ أوقات مبكرة بتنفيذ خطة خدماتها البلدية لموسم حج هذا العام 1444هـ , بإشراف من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبالتعاون مع كافة الجهات الخدمية والأمنية المساندة، لافتة النظر إلى أن الفرق الميدانية التابعة للبلديات الفرعية تقوم طوال الموسم بحملات تفتيشية مكثّفة ضمن النطاق الإشرافي التابع لها على المباسط الموسمية، والأسواق التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية, ومتابعة تراخيص المطاعم وأماكن تحضير الوجبات، إلى جانب مراقبة ومتابعة تجار الجملة والتجزئة والتركيز على المنطقة المركزية, وتشديد الرقابة مع الجهات المعنية, لمكافحة الظواهر السلبية ومعالجة عناصر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

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