تضم 15 وزيرًا.. الكويت تعلن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة "أحمد نواف الصباح"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يونيو, 2023, 8:33 مساءً

أعلن الديوان الأميري الكويتي اليوم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيسًا للوزراء، وتضم 15 وزيرًا. وعُيّن طلال خالد الأحمد الصباح نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للداخلية، وأحمد فهد الأحمد الصباح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع، وعيسى أحمد الكندري نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، والدكتور سعد حمد البراك نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للنفط وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار. كما عُين في الحكومة الكويتية الجديدة فهد علي الشعلة وزير دولة للشؤون البلدية وزير دولة لشؤون الاتصالات، وعبدالرحمن بداح المطيري وزيرًا للإعلام وزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي وزيرًا الصحة، والدكتورة أماني سليمان بوقماز وزيرة للأشغال العامة، والدكتور حمد عبدالوهاب العدواني وزيرًا للتعليم، وسالم عبدالله الجابر الصباح وزيرًا للخارجية. كذلك ضمت التشكيلة الوزارية الجديدة محمد عثمان العيبان وزيرًا للتجارة والصناعة وزير دولة لشؤون الشباب، ومناف عبدالعزيز الهاجري وزيرًا للمالية، والدكتور جاسم محمد عبدالله وزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وفالح عبدالله الرقبة وزيرًا للعدل وزير دولة لشؤون الإسكان، وفراس سعود المالك الصباح وزيرًا للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.

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