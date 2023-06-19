انت الان تتابع وسط ترقب المعلمين والمعلمات.. إدارات تعليمية تبدأ إعلان حركة النقل الداخلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن عددٌ من إدارات التعليم حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445 هـ عبر نظام نور؛ فيما تستمر الإدارات الأخرى إعلان حركة النقل هذا الأسبوع من اليوم الأحد إلى يوم الخميس المقبل.

وبدأت اليوم إدارتا تعليم النماص وتعليم صبيا حركة النقل الخارجي لشغالي وشغالات الوظائف التعليمية بعد أن اعتمد مديرا التعليم فيهما الحركة، فيما يترقب المعلمون والمعلمات في الإدارات التعليمية الأخرى حركة النقل الخارجي خلال هذا الأسبوع ، بعد أن سعت الوزارة من وراء حركة النقل الداخلية والخارجية من الحركة في وقت مبكر إلى تحقيق أعلى مستوى من الراحة والانسجام؛ لما لهما من أثر بالغ في الميدان التربوي بقطاعي البنين والبنات.

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