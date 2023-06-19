انت الان تتابع الفيحاء يودع 6 من لاعبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يونيو, 2023, 9:23 مساءً

أعلن نادي الفيحاء رحيل 6 لاعبين من الفريق الكروي الأول ليكون خارج صفوفه في الموسم القادم منهم أربعة محليين واثنان أجانب . ونشر نادي الفيحاء عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، صورة لسداسي الفريق المغادر وهم: الحارس مسلم آل فريج ولاعب الوسط محمد أبوسبعان وكذلك علي النمر وبندر ناصر، والثنائي الأجنبي البرازيلي باولينيو والمقدوني ألكسندر ترايكوفسكي. وكتب نادي الفيحاء على صورة السداسي: "شكراً لكم، مع خالص الأمنيات بالتوفيق". ويعد البرازيلي باولينيو ثاني هدافي الفيحاء في الدوري بالموسم المنصرم برصيد 5 أهداف وبفارق 4 أهداف عن متصدر هدافي الفريق النيجيري نواكايمي ويليهما المقدوني ترايكوفسكي ( 4 أهداف) الذي قدم إلى النادي في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد .

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