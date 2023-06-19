انت الان تتابع "طريق مكة" تواصل تقديم خدماتها للحجاج الأتراك المغادرين إلى السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تواصل مبادرة "طريق مكة" تقديم خدماتها للمستفيدين من الحجاج الأتراك، حيث غادرت مطار إسطنبول الدولي اليوم رحلة متوجهة إلى المدينة المنورة.

واستفاد ضيوف الرحمن من الخدمات المقدمة لهم، حيث أنهوا إجراءات سفرهم في وقت قياسي بعد التحقق من توافر الاشتراطات اللازمة.

وأبدى الحجاج امتنانهم للمملكة العربية السعودية على هذه المبادرة، التي تسهِّل لضيوف الرحمن إجراءات دخول المملكة، وتختصر عليهم الوقت والجهد، وقد عبَّروا عن سرورهم وهم يتجهون إلى أطهر بقاع الأرض لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، سائلين الله العلي القدير أن يتقبَّل سعيهم، وأن يجزي المملكة خير الجزاء على ما تقدمه لحجاج بيت الله الحرام.