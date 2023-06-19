وثائق تكشف ضغط "بايدن" لإقالة مُدَّعٍ أوكراني كان يُحقِّق بقضية نجله

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18 يونيو, 2023, 9:41 مساءً
كشفت شبكة فوكس نيوز عن وثائق بشأن علاقة "مشبوهة" للرئيس الأمريكي جو بايدن ونجله هانتر في أوكرانيا، تعود لعام 2015، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، اتهمت الشبكة "بايدن" بأنه ضغط على أوكرانيا عام 2015 لإقالة مُدَّعٍ عام؛ كان يحقق بقضية تخص نجله، مشيرة إلى أن المدعي العام الذي طالب بايدن بإقالته كان يحقق بقضية شركة عمل بها نجله.
وكشفت الوثائق عن أن بايدن هدَّد بقطع مليار دولار من المساعدات لكييف 2015 إن لم تُقل المدعي العام، لافتة إلى أن ضغط بايدن جاء بعد زيارته الشهيرة لأوكرانيا عام 2015.
يُذكر أن بايدن كان قد تباهى ذات مرة أمام الكاميرا بأنه كان يقود سياسة إدارة باراك أوباما تجاه أوكرانيا، وقد نجح في الضغط لطرد شوكين، المدعي العام الأعلى في ذلك الوقت، الذي كان يحقق مع مؤسس "بورسما".
وقال لمجلس العلاقات الخارجية عام 2018: "نظرت إليهم، وقلت: سأغادر بعد ست ساعات. إذا لم يتم فصل المدعي العام فلن تحصلوا على المال".
مع ذلك، أكد حلفاء بايدن، وهو أيضًا، أن تدخُّله الذي دفع إلى طرد شوكين لا علاقة له بابنه، بل كان مرتبطًا بمخاوف تتعلق بالفساد.
وقد ادعى بايدن مرارًا وتكرارًا أنه "لم يتحدث أبدًا مع ابنه عن تعاملاته التجارية في الخارج".
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