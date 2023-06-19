إسبانيا بطلة دوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يونيو, 2023, 9:58 مساءً

تُوجت إسبانيا بكأس دوري الأمم الأوروبية بعد تخطيها عقبة كرواتيا في النهائي بركلات الترجيح 5-4، وذلك إثر التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي أمس الأحد في المباراة النهائية للمسابقة القارية التي أقيمت على ملعب (فينورد) بمدينة روتردام الهولندية. وعجز المنتخبان عن هز الشباك خلال الوقت الأصلي، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف؛ ليحتكما إلى لعب الوقت الإضافي، لكنهما واصلا إخفاقهما في التسجيل؛ لتحسم ركلات الترجيح الموقف بعدما ابتسمت لمصلحة المنتخب الإسباني. وتعد هذه المرة الأولى التي تحسم فيها ركلات الترجيح المنتخب الفائز بدوري الأمم؛ إذ تُوج منتخب البرتغال بلقب النسخة الأولى عقب فوزه على نظيره الهولندي بهدف نظيف بالعاصمة البرتغالية لشبونة، فيما فاز المنتخب الفرنسي بلقب النسخة الثانية بانتصاره 2-1 على منتخب إسبانيا في مدينة ميلانو الإيطالية.

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