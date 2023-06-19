شكرا لقرائتكم المدفوعات السعودية تحصل على شهادة الآيزو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حصلت شركة المدفوعات السعودية على اعتماد المواصفة الدولية 17065 IEC/ISO من المركز السعودي للاعتماد؛ لتكون الجهة الأولى على مستوى المملكة في القطاع المالي التي تحصل على هذا الاعتماد، وهذا الاعتماد متخصص بمجال منح شهادات المنتجات والخدمات والعمليات، واستيفاء المدفوعات السعودية، يؤكد حرصها الدائم على خدمة عملائها وفق أعلى المعايير الدولية للقطاع المالي والمدفوعات الرقمية في المملكة العربية السعودية.

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أعلى معايير الجودة

يأتي هذا الاعتماد مؤكدًا على التزام شركة المدفوعات السعودية بأعلى معايير الجودة في عمليات التصاريح ومنح الشهادات للمنتجات والخدمات والعمليات المقدمة لعملائها، ويعمل المركز السعودي للاعتماد على تقديم خدمات اعتماد مبتكرة وموثوقة بالشراكة مع الجهات في منظومة الجودة محليًّا ودوليًّا للارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة الخارجية، والمساهمة في الوصول بمنظومة الجودة في المملكة العربية السعودية إلى أفضل عشر دول عالميًّا بحلول 2030.

كفاءة الكوادر

الجدير بالذكر أن شركة حصول المدفوعات السعودية على شهادة المركز السعودي للاعتماد يؤكد مسيرتها الدؤوبة للعمل على التحقق من كفاءة الكوادر الفنية والإدارية وملاءمة التجهيزات والمعدات المستخدمة في مركز التصاريح، كما يؤكد توفر إجراءات موثقة وكافية لضبط وضمان الجودة لطرق منح التصاريح، بالإضافة إلى البيئة المناسبة للقيام بهذه العمليات.

ركيزة وطنية

يذكر أن شركة المدفوعات السعودية تعمل تحت إشراف البنك المركزي السعودي “ساما”، وتعد الركيزة الوطنية للمدفوعات الرقمية في المملكة بتقديمها حلولًا تدعم أنظمة الدفع مثل مدى، سريع، سداد وإيصال، بشكلٍ آمن ومستدام.

وتسعى إلى توفير أحدث الحلول لتطوير البنية التحتية لمنظومة المدفوعات، وتحقيق إنجازات نوعية في مختلف مجالات المدفوعات الرقمية، إضافةً إلى تبني أفضل الممارسات العالمية التقنية المبتكرة لتطوير أنظمة مدفوعات متوائمة مع مستهدفات تطوير القطاع المالي في التحول إلى رقمنة المدفوعات.