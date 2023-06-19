شكرا لقرائتكم وصول أكثر من 744 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى أمس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى أمس بلغ 744862 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبحرية؛ لأداء فريضة حج هذا العام.

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84 رحلة

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي الوصول ليوم أمس الأحد بـ المدينة المنورة بلغ 26879 حاجاً وصل منهم 18935 حاجاً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 84 رحلة، بينما استقبل مركز الهجرة 90 رحلة تقل 2938 حاجاً، واستقبل مركز حجاج البر 151 رحلة تقل 4896 حاجاً، واستقبلت محطة قطار الحرمين الشريفين 110 حجاج عبر 12 رحلة.

عدد المغادرين

وفيما يخص عمليات المغادرة، أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين يوم أمس في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة بلغ 587845 حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج الباقين في المدينة المنورة حتى اليوم 156959 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 52٪، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 2473 حاجاً.