شكرا لقرائتكم أعداد الحجاج تعود لوضعها المعتاد قبل جائحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رصدت قناة العربية الأعداد المهيبة للحجاج في أول ليالي شهر ذي الحجة، إذ شهدت ساحات المسجد الحرام عددًا كبيرًا من الحجيج الذين ملؤوا ساحاته لأداء الطواف القدوم، والصلوات والعبادات، استعدادًا لأداء مناسك الحج.

مشاهد مهيبة

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة العربية، الوفود من الحجيج في ساحات المسجد الحرام، في منظر مهيب لا يتكرر كثيرًا، فيما أشارت القناة إلى أن الأعداد عادت لوضعها المعتاد قبل جائحة كورونا.

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2 مليون حاج

وأوضح مراسل القناة أنه يستهدف وصول أعداد الحجاج هذا العام إلى نحو 2 مليون حاج، منهم 210 آلاف حاج من داخل السعودية.

عودة أعداد الحجاج

ثمن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، ما ورد في جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ببشرى الإعلان عن عودة أعداد الحجاج في موسم هذا العام 1444هـ/ 2023م إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، مؤكدًا أن هذه البشرى أثلجت صدور المسلمين قاطبة في العالم.

أجواء آمنة

حمد السديس الله سبحانه وتعالى على ما منّ به على هذه البلاد المباركة من نعمة الأمن والأمان في الأوطان، والصحة في الأبدان، معربًا عن سعادته وفرحته البالغة بعودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، دون قيود على العُمر في أجواء تعبدية صحية آمنة.