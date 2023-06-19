انت الان تتابع زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب خليج كاليفورنيا.. ولا يوجد خطر من حدوث تسونامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 5:16 صباحاً

ضرب زلزالٌ بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر خليج كاليفورنيا اليوم الأحد. وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات. وقال نظام التحذير الأمريكي من موجات المد العاتية (تسونامي)، إنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي على الساحل الغربي للولايات المتحدة أو كولومبيا البريطانية غرب كندا أو ألاسكا في أعقاب الزلزال.

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