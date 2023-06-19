تشكيل خامس حكومة في الكويت في أقل من عام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 5:21 صباحاً

أبصرت حكومة جديدة في الكويت، هي الخامسة في أقلّ من عام، النور، الأحد، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد أقل من أسبوعين من فوز المعارضة بالانتخابات التشريعية. وطبقًا لأحكام الدستور، استقالت الحكومة السابقة غداة الإعلان عن نتائج الانتخابات التي دعا إليها أمير الكويت الشهر الماضي بعد حلّه البرلمان على خلفية إبطال السلطات القضائية نتائج انتخابات العام الماضي التي فازت بها المعارضة أيضاً. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه "صدر مرسومٌ أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وتضمّ 15 وزيراً". وهذه الحكومة هي الثامنة خلال ثلاث سنوات، والخامسة التي يؤلفها نجل أمير البلاد منذ تكليفه رئاسة الوزراء لأول مرة قبل أقل من عام. واحتفظ كل من الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بمنصبه نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، ومناف الهاجري وزيراً للمالية، كما احتفظ الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح بحقيبة الخارجية، فيما أُسندت حقيبة النفط لسعد البراك. وجدّد رئيس الحكومة ثقته بتسعة وزراء؛ بينهم امرأة واحدة هي أماني بوقماز، التي احتفظت بمنصب وزيرة الأشغال العامة. وشهدت الحكومة الجديدة عودة الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح الذي أسندت إليه وزارة الدفاع، ومنصب نائب رئيس الوزراء.

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