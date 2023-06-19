انت الان تتابع زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب جزر تونغا ولم تَرِد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 5:24 صباحاً

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم، جنوب جزر تونغا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ. وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع على عمق كيلومترين. ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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