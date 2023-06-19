"الناقل السعودي الجديد "طيران الرياض" يظهر في معرض باريس الجوي الـ 54

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 5:30 صباحاً

هبطت طائرة الرياض في العاصمة الفرنسية للمشاركة في معرض باريس الجوي في نسخته الـ 54 الذي ينطلق اليوم ويستمر إلى 25 يونيو الجاري. تأتي مشاركة طيران الرياض في هذا المعرض، في إطار رؤية المملكة لتحويل مدينة الرياض إلى مركز عالمي للسفر والسياحة، وتشجيع الزيارات السياحية والعملية والأعمال إلى المملكة. ووفقاً لموقع أخبار ياهو الاقتصادية، فإن شركة الطيران السعودية الجديدة ستتجه نحو 100 وجهة وتستهدف استقطاب 100 مليون زائر بحلول عام 2030. وسيتم عرض الطائرة في معرض باريس الجوي؛ ما يتيح للزائرين الاطلاع على هوية الطائرة عن قرب، التي تعكس ألوانها "اللافندر" الترحيب والضيافة، وسيتضمن عرضاً للطائرة التي تتميّز باللون الفريد من نوعه، وتمكن الزوّار من التعرُّف على هوية العلامة التجارية الجديدة للشركة. وتتحوّل مدينة الرياض بسرعة إلى لاعبٍ رئيسٍ في الأعمال العالمية، وتمتلك المملكة عديداً من المواقع السياحية الناشئة، مثل العلا والدرعية والقدية، وسيتيح الطيران الجديد إمكانية الوصول إلى هذه المواقع وغيرها ويجعلها أكثر سهولة مع تحديد موقع مدينة الرياض كرائد عالمي متميّز في مجال الطيران. ويُعد معرض باريس الجوي واحداً من أهم المعارض الجوية في العالم، ويستقطب آلاف المشاركين من قطاع صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم.

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