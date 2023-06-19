انت الان تتابع "مركز الملك سلمان للإغاثة" ينفّذ 2402 مشروع بقيمة 6 مليارات دولار في 13 قطاعًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اتسعت أعمال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتصل إلى 92 دولة حول العالم، نفّذ المركز بها 2402 مشروع منذ إنشائه في عام 2015 حتى نهاية أبريل من عام 2023م، بقيمة بلغت تكلفتها الإجمالية 6.248.552.169 دولارًا بالشراكة مع 175 شريكًا من المنظمات الدولية والأممية.

وكشفت إحصائية حديثة صادرة عن مركز الملك، عن نتائج المشاريع (المنجزة- قيد التنفيذ) حتى 30- أبريل- 2023 عبر 13 قطاعًا من القطاعات الحيوية.

ففي قطاع الأمن الغذائي نفّذ المركز 781 مشروعًا، بقيمة مليار و975 مليونًا و608 آلاف و670 دولارًا، وفي قطاع الصحة نفّذ 830 مشروعًا بإجمالي مليار و187 مليونًا و53 ألفًا و289 دولارًا، وفي قطاع دعم وتنسيق العمليات الإنسانية 53 مشروعًا، بقيمة 860 مليونًا و448 ألفًا و58 دولارًا، وفي قطاع الإيواء والمواد غير الغذائية 214 مشروعًا، بإجمالي 557 مليونًا و151 ألفًا و393 دولارًا وفي القطاعات المتعددة بلغ عدد المشروعات 113 مشروعًا، بتكلفة 391 مليونًا و312 ألفًا و755 دولارًا.. أما في قطاع التعافي المبكر فبلغت المشاريع 60 مشروعًا، بقيمة 299 مليونًا و649 ألفًا و102 دولارًا، وفي مجال المياه والإصحاح البيئي بلغت المشاريع 82 مشروعًا، بتكلفة 266 مليونًا و326 ألفًا و310 دولارات، وفي قطاع التعليم تَضمنت 125 مشروعًا، بإجمالي 227 مليونًا و124 ألفًا و466 دولارًا.

ولفتت الإحصائية إلى تنفيذ قطاع الحماية 57 مشروعًا، بقيمة 223 مليونًا و361 ألفًا و494 دولارًا، وحَظِيَ قطاع التغذية بـ23 مشروعًا، بتكلفة 177 مليونًا و182 ألفًا و980 دولارًا، وفي قطاع الخدمات اللوجيستية أنجز المركز 16 مشروعًا، بإجمالي 59 مليونًا و769 ألفًا و655 دولارًا، وفي قطاع اتصالات الطوارئ نفّذ المركز مشروعًا واحدًا، بتكلفة 16 مليون دولار. فيما بلغت مشاريع قطاع الأعمال الخيرية 47 مشروعًا بتكلفة 7 ملايين ريال، و553 ألفًا، و987 دولارًا.

وأشارت إلى تصدر دولة اليمن بحجم المساعدات والمشاريع من بين الـ92 دولة؛ حيث بلغت المشاريع المقدمة لليمن أكثر من 814 مشروعًا إنسانيًّا بقيمة تجاوزت 4 مليارات دولار.