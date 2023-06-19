"أمانة العاصمة المقدسة" تعلن أسماء 540 مرشحًا للوظائف الموسمية في الحج

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، عن أسماء المرشحين النهائيين للوظائف الموسمية لحج عام 1444هـ، والبالغ عددهم 540 مرشحًا

ودعت الأمانة المرشحين لاستكمال إجراءات الدخول على الرابط؛ للتأكد من الترشيح وإحضار المستندات المطلوبة؛ علمًا بأنه سيتم توقيع العقود يوم الاثنين الموافق 1/ 12/ 1444هـ. http://hmm.gov.sa/portal/

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