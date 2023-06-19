45 مئوية.. مكة المكرّمة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم وأبها الأدنى

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 7:21 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة 45 مئوية، فيما سجّلت أبها أقل درجة حرارة 17 مئوية. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة 45 مئوية، وكل من المدينة المنوّرة والتنهات ومِنى وينبع والأحساء وحفر الباطن والدهناء 44 درجة. وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 17 مئوية، تليها القريات 18 درجة، وطريف 19 مئوية. وسجّلت القنفذة وجدة وأبها أعلى رطوبة بنسبة 85% و80%.

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