انت الان تتابع حتى لا تزيد توتر ابنك أثناء الاختبارات.. رسالة من "الصحة" للمربّين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - دعت وزارة الصحة، المربين، إلى عدم زيادة شعور الأبناء بالتوتر أثناء فترة الاختبارات، مشيرة إلى أهمية الإنصات والتشجيع.

وأوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة"، تقول: "رسالة للمربّين: لا تزيد شعور ابنك بالتوتر في فترة الاختبارات عبر رفع التوقعات، أو المقارنة بينه وبين الآخرين، أنصت له وشجّعه أكثر".

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