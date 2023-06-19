جراحة عاجلة لفكّ انسداد في الأمعاء لمريض بالقنفذة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 7:27 صباحاً

نجح أطباء مستشفى جنوب القنفذة العام، في إنهاء معاناة مريض كشفت الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية عن معاناته من قرحة في الاثني عشر أدت إلى انسدادها. ونتج عن الانسداد نقص في الوزن، وقرر الفريق الطبي المعالج تعويضه بالمحاليل، ليتم بعدها إجراء التدخل الجراحي العاجل لإزالة منطقة الانسداد، والتي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح وغادر المريض المستشفى وهو بصحة جيدة. تجدر الإشارة إلى أن مستشفى جنوب القنفذة العام أجرى أكثر من 1098 عملية جراحية خلال العام 2023م.

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