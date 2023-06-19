انت الان تتابع 51 مليون ريال و282 ألف متبرع.. "الحملة السعودية لإغاثة السودان" تتواصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 7:40 صباحاً

تجاوز إجمالي التبرعات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، عبر منصة "ساهم"، صباح اليوم، 51 مليون ريال، بإجمالي 282,172 متبرعاً. وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قد أطلق الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله. وأوضح المركز، أن الملايين من السودانيين بحاجة إلى الوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب؛ وعطاء المتبرعين يخفف معاناتهم، والدعم يوفّر لهم مستلزمات الحياة.

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