اليوم.. انطلاق دورة إمام الدعوة العلمية الـ11 بمكة لكبار العلماء في الحج

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 7:43 صباحاً

ينظم مجمع إمام الدعوة العلمي بمكة المكرمة، والذي يرأس مجلسه مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ويشرف عليه الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام، دورة إمام الدعوة العلمية لكبار العلماء الحادية عشرة في الحج، بعنوان "الحج حكم وأحكام" من اليوم الاثنين ١/ ١٢/ ١٤٤٤ حتى يوم الخميس ٤/ ١٢. وتفصيلًا يشارك في الدورة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة بكلمة توجيهية لضيوف الرحمن، يلقيها نيابة عنه الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، ويلقي الأستاذ الدكتور الشيخ سعد بن ناصر الشثري، المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء، كلمة بعنوان "وأذن في الناس بالحج". ويلقي غدًا الثلاثاء العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة كلمة بعنوان "وصايا للحجاج"؛ فيما يتحدث الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء عن "صفة الحج"، ويلقي عضو هيئة كبار العلماء والمدرس بالمسجد الحرام الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير الأربعاء، كلمة بعنوان "معالم التوحيد في الحج"، ويتحدث فضيلة الدكتور جبريل بن محمد البصيلي عضو هيئة كبار العلماء ومفوض الإفتاء بمنطقة عسير، يوم الخميس عن "أحكام الحج" وتهدف الدورة إلى إبراز فضائل وأحكام الحج وبيان ومقاصده، وستمنح شهادات للحضور.

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