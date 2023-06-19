في أول حُكم من نوعه بالكويت.. الحبس والإبعاد لـ6 وافدين بتهمة الرشوة

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محمد بن مسعود - الدمام - في أول حكم من نوعه بالكويت، قررت محكمة الاستئناف بالكويت برئاسة المستشار حسن الشمري، حبس 6 وافدين 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ عقوبتهم.

وتحت عنوان "في أول حكم من نوعه"، قالت صحيفة "الرأي" الكويتية: إن الوافدين الستة متهمون باستخراج رخص قيادة مقابل رشوة مالية.

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