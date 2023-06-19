انت الان تتابع مربعانية قيظ ورياح سموم.. "الزعاق": ذو الحجة الأطول نهارًا والأقصر ليلًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 7:59 صباحاً

أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أن شهر ذي الحجة هو الشهر الثاني من الأشهر الحرم الأربعة، وهو الشهر الثاني عشر في السنة الهجرية، وهو آخر الأيام المعلومة في قوله تعالى "الحج أشهر معلومات". وأضاف "الزعاق"، أن شهر ذي الحجة يحتوي على أعظم يومين في السنة أولها يوم عرفة ويوم عيد الأضحى المبارك. وتابع، في فيديو على حسابه بـ"تويتر"، أن شهر ذي الحجة لهذا العام هو الأطول نهارًا والأقصر ليلًا في العام، ومعظم أيامه داخلة في حيز مربعانية القيظ التي تنشط فيها رياح السموم.

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