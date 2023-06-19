"شؤون الحرمين" و"الدفاع المدني" يبحثان تعزيز وتطوير وسائل السلامة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 8:04 صباحاً

بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومدير عام الدفاع المدني المكلّف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، أمس، تعزيز وتطوير وسائل السلامة في الحرمين الشريفين لخدمة القاصدين والزائرين وحجاج بيت الله الحرام. وأكد السديس؛ أن الجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني عظيمة في تسخير كافة الإمكانات والخدمات لسلامة الحرمين الشريفين وقاصديهما وزوّارها وحجاج بيته العتيق. من جانبه، عبر مدير عام الدفاع المدني عن شكره وامتنانه لما تقدمه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من خدمات جليلة للحرمين الشريفين وقاصديهما.

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