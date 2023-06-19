"متحدث الأرصاد": طقس مستقر خلال موسم الحج ودرجات الحرارة بين 43 و45 مئوية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 8:20 صباحاً

كشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، عن استقرار حالة الطقس خلال موسم الحج 1444هـ؛ لافتًا إلى أن درجات الحرارة تتراوح بين 43 إلى 45 درجة مئوية. وأضاف "العقيل" أن الأجواء ستكون حارة بوجه عام على المشاعر المقدسة؛ لكن جهود الحكومة في تلطيف الأجواء في المشاعر تساعد في تخفيض درجات الحرارة من 5 إلى 7 درجات مئوية. ولفت "العقيل" في مداخلة صباح اليوم على "الإخبارية" لبرنامج اليوم، إلى أن الأجواء المتوقعة ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًّا شرق مكة المكرمة، وستتكون السحب الركامية الرعدية على الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة، والمرتفعات منها وتتحرك هذه السحب لتؤثر على الأجواء الشرقية من المشاعر المقدسة. وتابع: في المجمل طقس حج هذا العام سيشهد موجة كبيرة من الاستقرار ودرجات الحرارة ما بين 43 إلى 45 درجة، والأجواء غائمة إلى غائمة جزئيًّا ونِسَب الرطوبة ستكون معتدلة.

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