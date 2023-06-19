"الموارد البشرية": إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي ستكون ٤ أيام

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الموارد البشرية اليوم، أن إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي ستكون ٤ أيام.

وقالت الوزارة: سوف تبدأ الإجازة من يوم عرفة الثلاثاء ٢٧ يونيو، مع مراعاة حالات التداخل المنصوص عليها في المادة ٢٤ من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

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