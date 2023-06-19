صدور الموافقة الكريمة على تولي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد إلقاء خطبة يوم عرفة لهذا العام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 8:54 صباحاً

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم، صدور الموافقة الكريمة على تولي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، إلقاء خطبة يوم عرفة 1444هـ. تفصيلاً، صدرت الموافقة الكريمة على تولي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء، إلقاء خطبة يوم عرفة لهذا العام ١٤٤٤هـ، وفضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام إماماً احتياطياً. وقد رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره وتقديره لولاة الأمر -حفظهم الله- على جليل العناية وفائق الرعاية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدّسة وخدمة ضيوف الرحمن. كما أزجى الشيخ السديس، التهنئة العاطرة للشيخ يوسف بن سعيد، بمناسبة تكليفه إماماً وخطيباً ليوم عرفة، ودعا له بالتوفيق والسداد.

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