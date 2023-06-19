انت الان تتابع إطلاق مبادرة تصحيحية لملاك الكائنات الفطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 10:57 صباحاً

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مبادرة تصحيحية لملاك الكائنات الفطرية (الظلفيات، الببغاوات، الزواحف غير السامة) غير النظاميين لتصحيح أوضاعهم حسب النظام، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 - 7 - 2023م حتى تاريخ 1 - 7 - 2024م. وأعلن المركز عديداً من الضوابط لتنظيم الفترة التصحيحية ولإرشاد الملاك للطريقة المثلى لتصحيح أوضاعهم من خلال منصة فطري، عبر سلسلة من الإجراءات المعتمدة. وأشار إلى أن مبادرة التصحيح لن تشمل الكائنات المفترسة أو الأنواع الغازية أو الأنواع المدرجة في الملحق الأول لاتفاقية "سايتس"، حيث يجب على ملاك هذه الكائنات ضرورة التنسيق مع المركز عبر الرقم الموحد لتسليمها، وذلك تجنباً لأي مساءلة قانونية تنتج عن اقتنائها. تأتي المبادرة التصحيحية من قِبل المركز بغرض منح فرصة لملاك الكائنات الفطرية غير النظامية لتصحيح أوضاعهم، ولكون ظاهرة اقتناء هذه الكائنات مضرة للتوازن البيئي وذات أثر سلبي على الحياة الفطرية بشكل عام.

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق مبادرة تصحيحية لملاك الكائنات الفطرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.