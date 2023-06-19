انت الان تتابع "الفضلي" يرعى اتفاقية تعاون بين "الشركة الزراعية" ومؤسسة حفظ النعمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رعى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، ومؤسسة حفظ النعمة الأهلية، في مقر الوزارة اليوم؛ بهدف تنسيق الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة في الحد من الهدر والفقد الغذائي.

ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الزراعية المهندس عمر بن محمد السحيباني؛ فيما مثّل مؤسسة حفظ النعمة الأهلية الأمين العام المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد.

وتَضَمّنت الاتفاقية، تخصيص مواقع لجمعيات حفظ النعمة في أسواق النفع العام والمسالخ، والتي تُعتبر من مصادر الهدر والفقد الغذائي في المملكة؛ حيث تعمل الهيئة العامة للأمن الغذائي على تنفيذ مستهدفات "البرنامج الوطني؛ للحد من الفقد والهدر في الغذاء".

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار تكامل الجهود مع القطاعات ذات العلاقة، وتعزيزًا للدور المهم الذي تقوم به الشركة الوطنية للخدمات الزراعية ومؤسسة حفظ النعمة؛ حيث يمثل توقيع الاتفاقية، انطلاقة جديدة؛ لتوسيع العمل التشاركي في الحد من الفقد والهدر الغذائي، وتشجيع التعاون بين الجهات ذات العلاقة، وخاصةً جمعيات حفظ النعمة المنتشرة في جميع مناطق المملكة.