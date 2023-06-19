- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع "الفضلي" يرعى اتفاقية تعاون بين "الشركة الزراعية" ومؤسسة حفظ النعمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
19 يونيو, 2023, 11:00 صباحاً
رعى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، ومؤسسة حفظ النعمة الأهلية، في مقر الوزارة اليوم؛ بهدف تنسيق الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة في الحد من الهدر والفقد الغذائي.
ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الزراعية المهندس عمر بن محمد السحيباني؛ فيما مثّل مؤسسة حفظ النعمة الأهلية الأمين العام المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد.
وتَضَمّنت الاتفاقية، تخصيص مواقع لجمعيات حفظ النعمة في أسواق النفع العام والمسالخ، والتي تُعتبر من مصادر الهدر والفقد الغذائي في المملكة؛ حيث تعمل الهيئة العامة للأمن الغذائي على تنفيذ مستهدفات "البرنامج الوطني؛ للحد من الفقد والهدر في الغذاء".
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار تكامل الجهود مع القطاعات ذات العلاقة، وتعزيزًا للدور المهم الذي تقوم به الشركة الوطنية للخدمات الزراعية ومؤسسة حفظ النعمة؛ حيث يمثل توقيع الاتفاقية، انطلاقة جديدة؛ لتوسيع العمل التشاركي في الحد من الفقد والهدر الغذائي، وتشجيع التعاون بين الجهات ذات العلاقة، وخاصةً جمعيات حفظ النعمة المنتشرة في جميع مناطق المملكة.
يُذكر أن الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، ومؤسسة حفظ النعمة الأهلية، تعملان على تمكين القطاع الأهلي للمساهمة في الناتج المحلي من خلال جهودها في الحد من حجم الهدر الغذائي، الذي يتجاوز سنويًّا حوالى (40) مليار ريال؛ وذلك ضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، المتمثلة في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتنميتها، وتحقيق الأمن المائي والغذائي المستدام، وتقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص ودور الجمعيات والمؤسسات غير الربحية.
كانت هذه تفاصيل خبر "الفضلي" يرعى اتفاقية تعاون بين "الشركة الزراعية" ومؤسسة حفظ النعمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.