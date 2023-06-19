"الأحوال المدنية" تتجاوب مع طلب إنساني وتزور مريضًا في غيبوبة لتسهيل استخراج جواز سفره

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 11:03 صباحاً

تفاعلت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، مع طلب إنساني تَمَثل في رغبة والد مريض يبلغ من العمر 14 عامًا، في استخراج هوية وطنية له؛ تمهيدًا لاستخراج جواز سفر؛ لمحاولة نقله للعلاج في إحدى الدول المجاورة القريبة من الحدود الشمالية؛ حيث يعاني المريض من غيبوبة منذ حوالى 55 يومًا إثر إصابة ناتجة عن حادث مروري، ولا يزال منومًا في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بالجوف. وتفصيلًا، بادرت الأحوال المدنية بالتجاوب مع الطلب، وزارت -ممثلة في خدمة "تقدير"- المريض داخل المستشفى، وأصدرت له الهوية الوطنية. زياد الشراري والد المريض "مشاري"، قدّم شكره للأحوال المدنية على تجاوبها مع الطلب؛ مبينًا أن تفاعلها الإنساني غير مستغرب. وأشار "الشراري" إلى أنه كان يرغب في نقل ابنه للعلاج في أحد المستشفيات في دولة مجاورة، وبعد استخراج الهوية الوطنية تَمَكّن من استخراج جواز السفر لابنه؛ لكن الحالة بحسب الأطباء لا تحتمل النقل بمركبة الإسعاف. وعن تفاصيل حالة ابنه "مشاري" أشار إلى أنه تَعَرض لحادث مروري، وكان يرافقه ابنه الآخر وأبناء عمومته، وتوفي في الحادث ثلاثة شباب بما فيهم ابنه الآخر؛ فيما أصيب "مشاري" بإصابة في الرأس ودخل في غيبوبة منذ 55 يومًا ولا يزال على حالته.

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