روسيا تتهم أميركا بـ"محاولة تقويض استقرار الوضع السياسي الداخلي"

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محمد بن مسعود - الدمام - اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين)، بـ"محاولة تقويض استقرار المشهد السياسي الداخلي" في روسيا، قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل 2024.

وقال "لافروف" في كلمة خلال اجتماع عبر الفيديو، مع أعضاء حزب "روسيا الموحدة" الحاكم: "إن الولايات المتحدة حددت العام المقبل هدفاً لزعزعة الوضع السياسي الداخلي في روسيا، قبيل حلول الانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد العام المقبل"، وفقاً لـ"فرانس برس".

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