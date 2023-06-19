أوكرانيا تعلن استعادة 8 مستوطنات من سيطرة روسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 11:51 صباحاً

أعلن نائب وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار، اليوم (الاثنين)، أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على ثماني مستوطنات في الأسبوعين الماضيين من هجومها المضاد، بما في ذلك قرية بياتيكاتكي، جنوب مقاطعة زابوروجيا. وذكر "ماليار" عبر تطبيق "تليجرام"، أنه "خلال أسبوعين من العمليات الهجومية في اتجاهي بيرديانسك وميليتوبول، تم تحرير ثماني مستوطنات"، وفقاً لـ"فرانس برس". في سياق متصل، أكد مسؤول عيّنته موسكو في المنطقة استعادة القوات الأوكرانية السيطرة على بياتيكاتكي.

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