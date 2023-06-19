إنجاز جديد للمبدعين السعوديين.. الفيفي يفوز بجائزة هانز سكوبال بأمريكا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 11:56 صباحاً

فاز المبتعث من جامعة الملك خالد الدكتور محمد الفيفي، بالمركز الأول لجائزة هانز سكوبال التي تُعطى لأفضل علاج متكامل لحالة معقدة في استعاضة وزراعة الأسنان على مستوى أطباء زمالات استعاضة وزراعة الأسنان في الولايات المتحدة. وتأتي الجائزة الخاصة بأطباء الاستعاضة السنية وزراعة الأسنان المقيمين التي تشمل الولايات المتحدة وكندا، وتأسست عام 1926، حيث يقوم أطباء أسنان الاستعاضة المقيمين وأطباء الزمالات بالولايات المتحدة وكندا بالمشاركة بحالات معقدة مكتملة العلاج خلال فترة التخصص أو الزمالة وطرحها على مشرفي البرامج ومن ثم يتم الموافقة عليها مبدئيًا من قبل المشرف للترشح للمشاركة النهائية في المنافسة. وتشمل الحالة المقدمة في الجائزة عرضًا مفصلًا للخطة العلاجية والإجراءات التشخيصية والجراحية، والعلاج التعويضي والمتابعة الدورية للحالة، مع تقديم شرحٍ كتابيٍ علميٍ مفصلٍ عن الحالة. وأفاد المبتعث الدكتور محمد الفيفي أنه من المقرر أن يستلم الجائزة خلال الاجتماع 88 الذي سيقام في مدينة Whistler بكندا، معربًا عن سعادته بهذا المنجز العلمي الذي يأتي امتدادًا لسلسلة من نجاحات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي يوفر كل مقومات الدعم للمبتعثين والمبتعثات.

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