"سعود الطبية" توضح أضرار ملابس الإحرام المصنوعة من أقمشة البوليستر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 12:02 مساءً

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية الحجاج من ارتداء ملابس الإحرام المصنوعة من أقمشة البوليستر في الأجواء الحارة. وأشارت إلى ما قد يسببه ذلك من أضرار عدة كحساسية تلامسية ينتج عنها طفح جلدي واحمرار متوسط إلى شديد وحكة في أجزاء متفرقة من الجسم خصوصًا لمن يعانون من الأكزيما في ظل وجود الأجواء الحارة و الرطبة، حيث فضّلت اعتماد الأقمشة القطنية أو أقمشة الكتان. وأكدت المدينة أهمية ارتداء ملابس الإحرام المصنوعة من القطن الذي تصل نسبته إلى 100% لامتصاص حرارة ورطوبة الجسم والتأكد من خلو الإحرام من العيوب أو الثقوب، واختبار تماسك خيوط الإحرام عن طريق الشد. وشددت على أهمية غسل الإحرام جيدًا قبل استخدامه لإزالة جميع المواد الكيميائية، والتي تزيد من تهيج الجلد، وأيضًا يجب شراؤه من أماكن موثوقة.

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