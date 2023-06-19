انت الان تتابع "السديس" يشارك في توزيع الإهداءات وماء زمزم على الحجاج بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 12:05 مساءً

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في توزيع الإهداءات وعبوات ماء زمزم، لضيوف الرحمن والزوار وذلك في ساحات المسجد النبوي. وأكد أن الوكالة تسعى لإيصال ماء زمزم المبارك لجميع الزوار والقاصدين وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن وإدخال السرور والبهجة على نفوس الزوار والقاصدين، من أجل أن يؤدوا عبادتهم براحة وطمأنينة. ودعا "السديس" لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بدوام الصحة والعافية، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يوليانه من اهتمام بالغ بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

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